Hazine yarın 2 doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 2 Temmuz Perşembe günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışları yapılacak.
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