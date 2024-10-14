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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Haber Merkezi
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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi düzenleyecek, 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 3 yıl (1036 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

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