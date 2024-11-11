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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi düzenleyecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

Diğer ihalede, 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Hazine ayrıca, 2 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikası ile 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.

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