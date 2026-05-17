  Hazine yarın 2 ihale gerçekleştirecek
Hazine yarın 2 ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir altın tahvili ve bir altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Hazine yarın 2 ihale gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 1,5 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kupon ödemeli altın tahvili ile aynı vadeye sahip, 6 ayda bir yüzde 0,4 kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

