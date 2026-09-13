Hazine yarın 2 ihale gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli iki devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.
AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ilk ihraca imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Aynı gün, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı da gerçekleştirilecek.