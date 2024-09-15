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Hazine yarın 2 tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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Hazine yarın 2 tahvil ihalesi düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek ilk ihalede 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede, 3 yıl (1064 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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