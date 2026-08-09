Hazine yarın bir ihale, bir doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir ihale, bir doğrudan satışa imza atacak.
AA
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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,4 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikası doğrudan satılacak.