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Hazine yarın bir ihale, bir doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir ihale, bir doğrudan satışa imza atacak.

Haber Merkezi
AA
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Hazine yarın bir ihale, bir doğrudan satış gerçekleştirecek
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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,4 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikası doğrudan satılacak.

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