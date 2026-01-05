Hazine yarın bir ihale düzenleyecek, bir doğrudan satış yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ihalesi düzenleyecek ve bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Ayrıca, 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.