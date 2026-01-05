Hazine yarın bir ihale düzenleyecek, bir doğrudan satış yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.