Hazine yarın iki devlet tahvili ihalesi yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarın ilk ihalede 5 yıl (1659 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,95 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede 8 yıl (2758 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.