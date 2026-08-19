Hazine yarın iki doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki doğrudan satışa imza atacak.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, yine 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli ABD doları cinsi kira sertifikası doğrudan satılacak.