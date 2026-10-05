Hazine yarın iki ihale, bir doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale, bir doğrudan satışa imza atacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 4 yıl (1435 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Ayrıca 8 yıl (2912 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.