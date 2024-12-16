  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
Takip Et

Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine yarın iki ihale düzenleyecek, bir kira sertifikası satışı yapacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek ve bir kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede, 10 yıl (3570 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Türk Eximbank'tan borçlanma aracı ihracı için bankalara yetkiTürk Eximbank'tan borçlanma aracı ihracı için bankalara yetkiEkonomi

 

Ekonomi
2025 yılı piyasa yapıcılığı kriterlerinde düzenleme
2025 yılı piyasa yapıcılığı kriterlerinde düzenleme
Şifa deposu ıhlamurda fiyatlar altınla yarışıyor: Kilosu 2 bin 500 TL
Şifa deposu ıhlamurda fiyatlar altınla yarışıyor: Kilosu 2 bin 500 TL
Türk Eximbank'tan borçlanma aracı ihracı için bankalara yetki
Türk Eximbank'tan borçlanma aracı ihracı için bankalara yetki
Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı: Enflasyon hala neden yüksek?
Enflasyon hala neden yüksek?
Hazine 2 ihalede 31,9 milyar lira borçlandı
Hazine 2 ihalede 31,9 milyar lira borçlandı
Bakanlıktan poşet fiyatıyla ilgili açıklama
Bakanlıktan poşet fiyatıyla ilgili açıklama