Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 11 ay (329 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına da imza atılacak.

Hazine, ihaleler öncesi toplam 51,9 milyar TL ROT satış yaptı

Hazine, bugün düzenleyeceği iki ihale öncesi kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılara toplam 51 milyar 900 milyon TL rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı.

Hazine, 4 yıl (1426 Gün) vadeli TLREF'e endeksli ve 5 yıl (1694 gün) vadeli sabut kuponlu tahvil ihaleleri gerçekleştirecek.

TLREF'e endeksli tahvil ihalesi öncesi piyasa yapıcıları 28 milyar TL teklif sunarken, ROT satış 14 milyar TL oldu. İhalede kamuya ROT satış 15,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine, gelen tekliflerin tamamını karşıladı.

Sabit kuponlu ihale öncesi gelen 35 milyar 225,5 milyonTL ROT teklifin , 17,5 milyar TL kısmı karşılandı. İhalede kamuya satış gelen teklifin tamamı olan 5,0 milyar TL karşılandı.