Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihaleye imza atacak.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 6 ay (182 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 5 yıl (1708 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili de yeniden ihraç edilecek.