Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihaleye imza atacak.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 3 yıl (1232 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 4 yıl (1414 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.