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Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihaleye imza atacak.

Haber Merkezi
AA
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Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1358 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün, 9 yıl (3304 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

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