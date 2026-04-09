Hazine yatırımcı için düğmeye bastı: Vergi indirimleri ve oturum iznini kapsıyor

CNBC-e’den Hazal Ateş’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için kapsamlı bir destek paketi hazırlıyor.

İhracatçı firmalara vergi indirimi yapılması da gündemde olurken, hedef küresel sermayeden daha fazla pay almak olup, Türkiye'ye yatırım yapan şirketlere vergi avantajı sağlanacak.

Vergi indiriminden kimler yararlanacak?

Yurtdışından ürün alan şirketler bunu Türkiye'ye getirmeden sattıklarında vergi indiriminden yararlanabilecek. Düzenlemeler hem yabancı yatırımcıları hem şirketleri kapsayacak.

Türkiye'de yaşayan yatırımcılara vergi istisnası

Türkiye'de yaşayan yatırımcılar için veraset ve intikal vergisi istisnası da planlanıyor. Yüksek gelir grubuna yönelik özel bir vergilendirme rejimi öngörülüyor.

Meclis'e sunulacak

Oturma ve çalışma izni, dijital vize konusunda yeni adımlar atılması bekleniyor. Düzenlemeyi içeren yasal düzenleme kısa sürede TBMM'ye sunulacak.

Hükümet, Ortadoğu'da artan jeopolitik risklerin fırsata çevrilmesi için harekete geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, katıldığı BloombergHT ve Habertürk ortak yayınında daha önce vergisel imkanlar sunulduğunu anımsatarak hem İstanbul Finans Merkezi hem de dışında artıracakları mesajını vermişti.

İmalatçı ihracatçılara yönelik radikal vergi indiriminin gündemde olduğunu belirten Şimşek "Bundan önce İstanbul Finans Merkezi bünyesinde transit ticaretle uğraşanlara birtakım vergi avantajları sunulmuş, şimdi bunu radikal bir şekilde hem İstanbul Finans Merkezinde hem de onun dışında artıracağız. Türkiye'nin küresel transit ticaret üssü konumunu güçlendireceğiz. Çalışmaları biz önemli bir yere getirdik. Parti grubumuz, Cumhurbaşkanımıza arz edildikten sonra netleşecek. Biz ihracatı ve üretimi önceliklendirmek istiyoruz, dolayısıyla imalatçı ihracatçılara radikal bir vergi indirimi gündemimizde. Türkiye'yi borç niteliği taşımayan sermaye akışlarının merkezine nasıl dönüştürürüz, bu anlamda yurt dışından gelecek, kişi veya işletmelere nasıl daha cazip koşullar sunarız onu da çalışıyoruz" dedi.