Hazine yeni sukuk ihracı için düğmeye bastı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 yıl vadeli sukuk cinsi borçlanma için bankaları yetkilendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı dış finansman programı çerçevesinde yeni borçlanma kararı aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında Temmuz 2032 vadeli dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, HSBC, KFH Capital, Mashreq ve Standard Chartered’a yetki verildi.