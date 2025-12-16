Hazine'den 15 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 milyar 45,1 milyon liralık kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde 2 yıl vadeli kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 15 milyar 45,1 milyon lira tutarında 17 Aralık 2025 valörlü, 15 Aralık 2027 itfa tarihli TLREFK'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.