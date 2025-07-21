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Hazine'den 23,8 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 23,8 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Hazine'den 23,8 milyar liralık kira sertifikası ihracı
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Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 23 milyar 773 milyon 430 bin lira tutarında 23 Temmuz 2025 valörlü, 17 Temmuz 2030 itfa tarihli, 5 yıl vadeli, sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

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