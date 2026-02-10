Hazine'den 29,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 29 milyar 864 milyon 500 bin lira tutarında 11 Şubat 2026 valörlü, 5 Şubat 2031 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.