Hazine’den 3 ihale ve altın ürünleri ihracı

Hazine, gelecek hafta 3 ihale düzenlerken, altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasını doğrudan satacak.

Hazine, 20 Ocak Pazartesi günü 6 ay (182 gün) vadeli, 23 Temmuz 2025 itfalı bono ilk kez piyasaya sunacak.

21 Ocak Salı günü iki tahvil için yeniden ihale yapılacak. 15 Aralık 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil ile 6 yıl (2.275 gün) vadeli, 16 Nisan 2031 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil yeniden ihraç edilecek.

İki günde gerçekleşecek ihraçların valörü 22 Ocak 2024 Çarşamba olarak belirlendi.

Hazine, ayrıca 24 Ocak tarihinde 1 yıl (364 gün) vadeli, 26 Ocak 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ve kira ödemeli, altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasını doğrudan satacak.

Hazine'nin gelecek hafta 129 milyar 680 milyon TL piyasaya ve 672 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 130 milyar 352 milyon TL iç borç servisi bulunuyor.