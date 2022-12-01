Hazine’den 3 kuruluşa tahvil artırım yetkisi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımı için Bank of America, Goldman Sachs ve J.P. Morgan'a yetki verdi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımı için 3 kuruluşa yetki verdi.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımı için bugün Bank of America, Goldman Sachs ve J.P. Morgan'a yetki vermiştir." ifadelerine yer verildi.