Hazine'den 38,4 milyar liralık kira sertifikası ihracı

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, 38 milyar 373 milyon liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 38 milyar 373 milyon lira tutarında, 8 Ekim 2025 valörlü, 6 Ekim 2027 itfa tarihli ve 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

 

