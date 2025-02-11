  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hazine'den 7,3 milyarlık kira sertifikası ihracı
Takip Et

Hazine'den 7,3 milyarlık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 7,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine'den 7,3 milyarlık kira sertifikası ihracı
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 7,3 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 7 milyar 297 milyon 500 bin lira tutarında 12 Şubat 2025 valörlü, 10 Şubat 2027 itfa tarihli, 2 yıl vadeli, sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

Ekonomi
TCMB/Karahan: Enflasyonda düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek
Enflasyonda düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek
Devlet desteğiyle çiftçiye kaz dağıtılacak! Proje için imzalar atıldı
Devlet desteğiyle çiftçiye kaz dağıtılacak! Proje için imzalar atıldı
Bakan Işıkhan’dan 657 Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik sinyali: Adımları atıyoruz
BAKAN IŞIKHAN DUYURDU
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Suriye’ye ihracat ve transitte sınırlama kaldırıldı
SON DAKİKA...
Taksi ücretlerine Uber ve BiTaksi zammı geldi! Komisyon tutarına şikayet yağıyor
Taksi ücretlerine Uber ve BiTaksi zammı geldi! Komisyon tutarına şikayet yağıyor
Market sitesindeki fiyatlarla TÜİK'in enflasyon sepeti fiyatları uyuşuyor mu?
MARKET FİYATLARI TÜİK'İN ENFLASYON SEPETİ FİYATLARIYLA UYUŞUYOR MU?