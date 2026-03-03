Hazine’den 919 milyon euroluk tahvil ihracı
Hazine, euro cinsinden tahvil ihracı ile 919,44 milyon euro borçlandı.
Hazine bugün kurumsal yatırımcılara gerçekleştirdiği 3 Mart 2027 vadeli euro cinsinden sabit kuponlu tahvil ihracı ile 919.435.000 euro borçlandı.
İhraca 919.435.000 euro teklif geldi.
Vadesine 364 gün olan tahvilin dönemsel kupon oranı %1,40 olarak belirlenmişti.
İlk kupon ödemesi 2 Eylül 2026'da ikinci kupon ödemesi ve ana para ödemesi ise 3 Mart 2027'de gerçekleştirilecek.