Hazine'den altın tahvili ve kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 27 Ocak 2025 valörlü, 26 Ocak 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,50 kupon ödemeli 6 bin 594 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,50 kira ödemeli, 20 bin 992 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bakanlığımızca 24 Ocak 2025 tarihinde doğrudan satış yöntemi ile 27 Ocak 2025 valörlü, 26 Ocak 2026 itfa tarihli olarak;

TRT260126T17 ISIN kodlu 6 ayda bir yüzde 0,50 kupon ödemeli 6.594 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili,

TRD260126T15 ISIN kodlu 6 ayda bir yüzde 0,50 kira ödemeli 20.992 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir."