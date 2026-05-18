Hazine’den altın tahvili ve kira sertifikası ihracı

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Mayıs valörlü, 17 Kasım 2027 itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 0,4 kupon ödemeli 7 bin 943 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ihracı yapıldı

Ayrıca, aynı valör ve itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 0,4 kira ödemeli 12 bin 438 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikasının ihracı gerçekleştirildi.