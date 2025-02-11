Hazine'den bono ihalesinde 21,16 milyar TL satış
Hazine, bono ihalesinde 11 milyar 161,3 milyon TL net satış gerçekleştirdi. İhale öncesi yapılan 10 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 21 milyar 161,3 milyon TL'ye ulaştı.
Hazine, 5 ay (161 gün) vadeli bono ihalesi düzenledi. İhalede satışların nominal tutarı 13,83 milyar TL olurken, 32 milyar 903 milyon TL teklif geldi.
İhalede basit faiz oranı yüzde 38,83, bileşik faiz oranı ise yüzde 43,21 seviyesinde belirlendi.
Yeniden ihraç edilen bononun fiyatı minimum 85.243 TL, ortalama 85.311 TL oldu.
Bono ihalesinde satılan kağıtlar 12 Şubat 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek. Bononun geri ödemesi 23 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.