Hazine'den borçlanma ihaleleri öncesi 23,5 milyar TL'lik ROT satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenleyeceği 2 yıl ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihaleleri öncesinde piyasa yapıcılar ve kamu kurumlarına yönelik rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışlarını tamamladı.

Sabit kuponlu tahvil ihalesi öncesi piyasa yapıcıları 13,85 milyar TL teklif sunarken, ROT satış , 7,6 milyar TL oldu. İhalede kamuya ROT satış 11,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine, gelen tekliflerin tamamını karşıladı. TÜFE'ye endeksli ihale öncesi gelen 4 milyar 543 milyon TL ROT teklifin 2,7 milyar TL kısmı karşılandı. İhalede kamuya satış gelen teklifin tamamı olan 2,0 milyar TL oldu.