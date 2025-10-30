Hazine’den devirtahsisler 271 bin dönüme ulaştı

9,5 milyar TL yatırım ve 150 kişilik istihdam taahhütlü Proje Bazlı Yatırımlar için ise 810 bin metrekarelik arazi tahsisi gerçekleştirildi. Kentsel dönüşüm, sosyal konut ve deprem konutlarının üretimi için tahsisi yapılan arazilerin büyüklüğü 224,1 milyon metrekare olurken, yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik olarak da yatırımcılara 135 milyon metrekarelik alan için irtifak hakkı tesis edildi.

CANAN SAKARYA/ANKARA

Proje bazlı yatırımların desteklenmesi kapsamında 2025 yılında 9 milyar 528 milyon lira tutarında, 150 kişi istihdam taahhütlü yatırım için 810 bin 839 metrekare taşınmaz yatırımcıya tahsis edildi.

2026 yılı bütçe gerekçesinde, milli emlak yönetiminin etkinleştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmede, yatırımları teşvik kapsamında her yıl 10 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmazın eğitim, tarım ve hayvancılık, turizm ve diğer amaçlı yatırımlar için ilana çıkarıldığı belirtildi. Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin desteklenmesi, konut sorununun çözümü desteklemek amacıyla rezerv alan veya arsa üretim alanı ilan edilen Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri 2026 yılında da sürecek.

2025 yılında yaklaşık 45 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı "Rezerv Yapı Alanı" olarak kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığına devredildi. Konut sorununun çözümü ve çarpık kentleşmenin önüne geçilmesinin desteklenmesi amacıyla yaklaşık 86 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmazın Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devri yapıldı. Bununla birlikte 2025 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğünce; İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yaklaşık 21 milyon metrekare, Sosyal Konut Projesi kapsamında yaklaşık 64,9 milyon metrekare, İlk İşyerim Projesi kapsamında yaklaşık 3,2 milyon metrekare hazine taşınmazı-hissesinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devri gerçekleştirildi. Ayrıca; Kahramanmaraş merkezli deprem afetine ilişkin belirlenen geçici ve kesin iskân alanlarında kalan Hazine mülkiyetindeki 19,9 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile 9,8 milyon metrekare yüzölçümlü tescil harici alanın, 19,3 milyon metrekare yüzölçümlü mera vasıfl ı taşınmazın Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devri yapıldı. Öte yandan, lisanssız Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) ve Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapılmak üzere Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis ediliyor. Proje kapsamında şimdiye kadar toplam bin 489 adet ve 250 milyon 115 bin metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı ilana çıkarıldı ve 629 adet ve 135 milyon 177 bin milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz için ön izin sözleşmesi ve irtifak hakkı sözleşmesi imzalandı.