Hazine'den dolar cinsi borçlanma için bankalara yetki

Hazine, dolar cinsinden 7 yıl vadeli tahvil ihracı için yetki verdi. Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2032 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki verildi.

Tahvil için ilk getiri beklentilerinin yüzde 7,75 seviyelerinde olduğu belirtildi.

Beklenti gerçekleşti

Ekonomi Gazetesi'nde Şebnem Turhan'ın "Hazine'nin yeniden dış borçlanması bekleniyor" başlıklı haberinde şöyle denilmişti:

"Hazine’den yılın ilk çeyreğinde beklenen dış borçlanma 19 Mart sonrasında yükselen risk primi nedeniyle gerçekleşmedi. Uzmanlar düşen CDS primi ile küresel koşullardaki iyileşme ile haziranda Hazine’nin 7-10 yıl vadeli ABD doları cinsinden bir tahvil ihracına çıkmasını bekliyor."