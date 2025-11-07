  1. Ekonomim
Hazine'den ekim ayında 196 milyar liralık açık

Hazine nakit dengesi, ekim ayında yaklaşık olarak 196 milyar TL açık verdi. Ocak-ekim döneminde ise açık, 1,834 trilyon TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Ekim ayında hazine nakit dengesi, 195,8 milyar TL açık verdi. Öte yandan Bakanlık verilerine göre, ekim ayında faiz dışı açık ise 36 milyar TL olarak gerçekleşti.

10 ayda 1,834 trilyon TL açık

Ocak-ekim döneminde nakit dengesi 1,834 trilyon TL, faiz dışı denge ise 137,2 milyar TL açık verdi.

