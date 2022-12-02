Hazine’den EYT’ye yönelik kredi hazırlığı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaların yapıldığını belirten Bakan Nebati, “Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır.” dedi.