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Hazine'den iki ihale: Sabit kuponlu ve TLREF endeksli tahviller geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya iki ihale düzenleyecek.

Haber Merkezi
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Hazine'den iki ihale: Sabit kuponlu ve TLREF endeksli tahviller geliyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 11 Mart'taki ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede de 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

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