Hazine'den iki ihale: Sabit kuponlu ve TLREF endeksli tahviller geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya iki ihale düzenleyecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 11 Mart'taki ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede de 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.