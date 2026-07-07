Hazine'den iki tahvil ihalesinde 190,3 milyar TL'lik borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı, biri 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli, diğeri 5 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili olmak üzere iki ihale gerçekleştirdi.

İhaleler öncesinde yapılan 105,7 milyar TL tutarındaki rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışlarıyla birlikte toplam borçlanma 190,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesinde yatırımcılardan 146,24 milyar TL teklif geldi.

İhalede 75,87 milyar TL nominal, 74,58 milyar TL net satış gerçekleştirildi.

Tahvilin minimum fiyatı 97,504 TL, ortalama fiyatı 98,295 TL olurken, dönemsel faiz yüzde 20,45 seviyesinde oluştu.

5 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde ise yatırımcılar 14,79 milyar TL teklif sundu.

İhalede 9,74 milyar TL nominal, 10,02 milyar TL net satış yapıldı.

Tahvilin minimum fiyatı 102,770 TL, ortalama fiyatı 102,963 TL olarak gerçekleşirken, basit faiz yüzde 34,93, ortalama bileşik faiz ise yüzde 37,97 olarak belirlendi.

Hazine, ihaleler öncesinde piyasa yapıcıları ve kamuya yönelik rekabetçi olmayan teklif (ROT) yöntemiyle 105,7 milyar TL tutarında satış gerçekleştirdi.

ROT satışlarıyla birlikte iki tahvil ihalesinden sağlanan toplam borçlanma 190,3 milyar TL seviyesine ulaştı.