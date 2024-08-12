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Hazine’den kira sertifikası ihracı açıklaması

Hazine, TL cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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Hazine’den kira sertifikası ihracı açıklaması
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Hazine, 14 Ağustos 2024 valör tarihli TL cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine’de yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla, 14 Ağustos 2024 valör tarihli TL cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir. Kira sertifikası ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup taleplerin 13 Ağustos 2024 saat 14.00’e kadar Bakanlığımıza faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir."

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