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Hazine’den sabit getirili kira sertifikası ihracı

Hazine, sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. İhracın büyüklüğü 4 milyar 464 milyon TL oldu.

Haber Merkezi
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Hazine’den sabit getirili kira sertifikası ihracı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL cinsi sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bakanlığımızca, 17 Eylül 2024 tarihinde, 4.464.000.000,00 TL tutarında 18 Eylül 2024 valörlü, 16 Eylül 2026 itfa tarihli ve TRD160926T35 ISIN kodlu sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 17 Eylül 2024 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir."

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