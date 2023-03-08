Hazine'den tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki
Hazine'den dolar cinsinden tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verildi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verildi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan'a yetki verilmesi kararlaştırıldı.