  Hazine'den tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki
Hazine'den tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi.

Hazine'den tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsinden 2036 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre Bakanlık, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 2036 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere JP Morgan, Morgan Stanley, SMBC ve Societe Generale'e yetki verdi.

