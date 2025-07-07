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Hazine'den yılın ilk yarısında 1,3 trilyon liralık açık

Hazine nakit dengesi, haziran ayında 455 milyar 106 milyon lira açık verdi.

Haber Merkezi
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Hazine'den yılın ilk yarısında 1,3 trilyon liralık açık
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 856 milyar 615 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 312 milyar 581 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 1 trilyon 62 milyar 544 milyon lira, faiz ödemeleri ise 250 milyar 38 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 205 milyar 929 milyon lira açık verdi.

Haziran ayında nakit dengesinde 455 milyar 106 milyon lira açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 5 milyar 236 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında 211 milyar 690 milyon lira azalış görüldü.

Ocak-Haziran döneminde nakit dengesi 1 trilyon 293,2 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge de 269,4 milyar TL açık verdi.

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