Hazine'nin açığı 108 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 Aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 265 milyar 166 milyon lira, nakit giderleri 375 milyar 483 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 357 milyar 944 milyon lira, faiz ödemeleri ise 17 milyar 539 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 92 milyar 778 milyon lira açık verdi.

Aralık ayında nakit dengesinde, 108 milyar 266 milyon liralık açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 476 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 2 milyar 581 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 18 milyar 237 milyon lira azalış görüldü.