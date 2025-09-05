  1. Ekonomim
  Hazine'nin nakit dengesi ağustosta 84,2 milyar TL fazla verdi
Hazine'nin nakit dengesi ağustosta 84,2 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, ağustos ayında nakit gelirler 1,31 trilyon TL, giderler 1,23 trilyon TL oldu. Faiz dışı denge 249,7 milyar TL fazla verdi.

Hazine'nin nakit dengesi ağustosta 84,2 milyar TL fazla verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 1 trilyon 311 milyar 190 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 233 milyar 779 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 1 trilyon 61 milyar 488 milyon lira, faiz ödemeleri ise 172 milyar 291 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 249 milyar 703 milyon lira fazla verdi.

Ağustos ayında nakit dengesinde 84 milyar 215 milyon lira fazla oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 9 milyar 180 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında 423 milyar 382 milyon lira artış görüldü.

