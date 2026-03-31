Hazine’nin nisan ayı borçlanma takvimi belli oldu

Hazine nisanda 9 ihale ve doğrudan satışla iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı Nisan ayı iç borçlanma takvimini açıkladı. Takvime göre Hazine, ay boyunca dört farklı ihale tarihi ve çeşitli senet türleriyle piyasalardan borçlanacak.

Ayın ilk ihalesi 6 Nisan'da gerçekleştirilecek. Bu tarihte 11 ay vadeli (343 gün) Hazine Bonosu ilk ihraç yöntemiyle satışa sunulacak. Aynı gün, 5 yıl vadeli (1.736 gün) ve 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili yeniden ihraç edilecek. 7 Nisan'da ise 4 yıl vadeli (1.372 gün), 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili yeniden ihraç yoluyla piyasaya arz edilecek.

Doğrudan satış işlemleri 13-14 Nisan tarihleri arasında yoğunlaşıyor. 13 Nisan'da 2 yıl vadeli (728 gün) Kira Sertifikası, 14 Nisan'da ise 1 yıl vadeli (364 gün) ABD Doları Cinsi Devlet Tahvili, 2 yıl vadeli Altın Tahvili ve 2 yıl vadeli Altına Dayalı Kira Sertifikası doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek.

Nisan ayının son ihale gününde, 21 Nisan'da, 2 yıl vadeli (693 gün) Sabit Kuponlu Devlet Tahvili yeniden ihraç edilirken 5 yıl vadeli (1.820 gün) Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ilk kez ihraç edilecek. Bu kağıt ihracın ardından Türkiye'nin yeni 5 yıllık gösterge tahvili olacak. Her iki enstrüman da 6 ayda bir kupon ödemeli yapıda sunulacak.