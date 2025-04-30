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Hazine’nin vergi dışı gelirleri 12,1 milyar liraya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde Hazine’nin vergi dışı gelirleri toplam 12,1 milyar lira oldu.

Haber Merkezi
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Hazine’nin vergi dışı gelirleri 12,1 milyar liraya ulaştı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin KİT'ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 3 milyar 478 milyon 756 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 5 milyar 346 milyon 923 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 1 milyon 269 bin lira olarak gerçekleşti.

Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla, 12 milyar 89 milyon 448 bin lira olarak hesaplandı.

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