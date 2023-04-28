Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri 42 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin KİT'ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 1 milyar 583 milyon 960,8 bin lira, kamu sermayeli bankalar ve TCMB'den elde edilen temettü gelirleri 40 milyar 37 milyon 471,3 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 574 milyon 692 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 39 milyon 463,4 bin lira olarak gerçekleşti.

Böylece Hazinenin vergi dışı gelirleri, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla, 42 milyar 235 milyon 587,4 bin lira olarak hesaplandı.