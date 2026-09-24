Hazine’ye güçlü talep: 1,5 milyar dolarlık finansman sağladı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında gerçekleştirilen 2037 vadeli dolar cinsi sürdürülebilir tahvil ihracında 1,5 milyar dolar finansman sağlandığını açıkladı. İhraç tutarının 30 Eylül 2026 tarihinde hesaplara gireceği bildirildi.

Yatırımcı talebi ihraç tutarının üç katını aştı

30 Ocak 2037 vadeli sürdürülebilir tahvilin kupon oranı yüzde 7,500, yatırımcıya getirisi ise yüzde 7,650 olarak gerçekleşti. İhraç fiyatı yüzde 98,957 olurken, getiri farkı ABD Hazine tahvili üzerine 252,8 baz puan olarak belirlendi.

İhraca 100'ün üzerinde yatırımcı katılırken, toplam talep ihraç tutarının üç katından fazla oldu.

En büyük pay Birleşik Krallık yatırımcılarının

Tahvilin yüzde 32'si Birleşik Krallık, yüzde 30'u ABD, yüzde 25'i Türkiye, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

Söz konusu tahvil, Türkiye Hazinesi tarafından uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ikinci ESG tahvil ihracı olurken, 2023'ten bu yana yapılan ilk ESG tahvil ihracı olarak kayda geçti.

2026'da dış piyasalardan 12,2 milyar dolar finansman

Bu ihraçla birlikte Türkiye'nin 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağladığı toplam finansman 12,2 milyar dolara ulaştı.

Hazine, yıl içinde 14 Ocak'ta 2 milyar dolar ve 1,5 milyar dolarlık iki tahvil, 10 Şubat'ta 2 milyar euroluk tahvil, 22 Nisan'da 2 milyar dolarlık tahvil ve 2 Temmuz'da 2,75 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı gerçekleştirmişti.