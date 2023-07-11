Hazır Beton Endeksi 21 ayın en yükseğini gördü

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2023 Haziran Ayı Raporu’nu açıkladı. Faaliyet Endeksi mayıs ayında bu yıl içerisindeki en yüksek değerine ulaştı, haziranda ise son 21 ayın en yüksek değerini gördü. Tüm endeksler geçen yılın aynı dönemine kıyasla inşaat sektöründeki canlanmayı ortaya koydu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içerisinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan öncü bir göstergedir.

Hazır Beton Endeksi Haziran Ayı Raporu’na göre, Faaliyet Endeksi mayıs ayında bu yıl içerisindeki en yüksek değerine ulaşmış, haziranda ise son 21 ayın en yüksek değerini görmüş durumdadır. Beklenti Endeksi mayıs ayında eşik değerin üzerini geçerek haziranda daha da yükselmiş görünmektedir. Güven Endeksi ise yükseliş trendini devam ettiremeyerek, haziranda kısmi bir azalış göstermiş ancak eşik seviyenin üstünde yer almıştır. Tüm bunlar inşaat sektöründe mayıs ayında başlayan hareketliliğin, haziran ayında da devam ettiğini işaret etmektedir.

Tüm endeksler geçen yılın aynı dönemine kıyasla inşaat sektöründeki canlanmayı ortaya koymaktadır. Özellikle Beklenti Endeksi’ndeki artış göze çarpmaktadır. Faaliyet Endeksi'nin uzun Kurban Bayramı tatiline rağmen geçen yılın haziran ayına kıyasla yükseliş gösterdiği anlaşılmaktadır."

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Faaliyet Endeksi’nin mayıs ayında yıl içerisindeki en yüksek değerine ulaşıp haziranda ise son 21 ayın en yüksek değerini gördüğüne dikkat çekerek “Tüm endeksler geçen yılın aynı dönemine kıyasla inşaat sektöründeki canlanmayı ortaya koymaktadır. Geçen yıla kıyasla haziran ayında inşaat sektörü, Kurban Bayramı tatiline rağmen yükseliş göstermiştir” dedi.

İnşaat sektöründeki verileri değerlendiren Yavuz Işık, “Konut satışlarına yönelik indirim ve kampanyaların etkisi ile mayıs ayında ilk el konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %4,7 artış kaydetti ancak ipotekli satışlarda benzer bir tabloyu görmüyoruz. Aynı dönemde %6’lık gerilemenin yaşandığı ipotekli satışların önümüzdeki dönemde daha da azalacağını tahmin ediyoruz. Merkez Bankası tarafından haziran ayında faiz düzeyinin yükseltilmesinin sonrasında kademeli faiz artışının devam edeceğinin sinyalleri konut kredisi de dâhil olmak üzere kredi faizlerini daha da yukarı çekecektir ki bu durum konut kredisine olan talebi düşürecektir.. İnşaat sektörünü olumsuz etkilemesi ihtimali olan bu durum, döviz kurundaki hareketliliğin yavaşlaması sonrasında özellikle yabancı para cinsinden nakitte duran tüketicinin bir yatırım aracı olarak yeniden konuta yönelmesine yol açacaktır. Bir yandan barınmaya yönelik konut ihtiyacının, uygun finansman koşulları altında kamu marifeti ile karşılanması ve aynı zamanda konutun yeniden yatırım aracı olarak ön plana çıkması ile birlikte inşaat sektörünün 2023 yılını oldukça iyi bir noktada tamamlayacağı tahmin ediyoruz.” dedi.