Hazır giyim ve konfeksiyon seçim öncesi çözüm arayışında... Rekabetçilik baskısı arttı, ithalat 5 milyar dolara dayandı

İMAM GÜNEŞ – İSTANBUL

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Mustafa Paşahan ile İHKİB Başkan Yardımcısı Ürfi Akbalık tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Sektörde yaşanan gelişmeler ve seçim sürecinin ele alındığı programa 700’e yakın sektör temsilcisi katıldı.

Türkiye’de yalnızca hazır giyim değil, tekstilden mobilyaya, deriden diğer imalat kollarına kadar geniş bir alanda üreticilerin benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Mustafa Gültepe, sektörün uzun süredir aynı yapısal sıkıntıları gündeme taşıdığına dikkat çekti. Hem İHKİB hem de TİM Başkanı olarak bu sorunları defalarca dile getirdiğini vurgulayan Gültepe, uygulanan ekonomi politikalarının üretim tarafında ciddi baskı oluşturduğunu söyledi.

“Kapsamlı desteklere ihtiyaç var”

Ortada uygulanan bir ekonomik program olduğunu, bunun temelinde düşük kur-yüksek faiz dengesi bulunduğunu kaydeden Gültepe, “Bu yapı, özellikle ihracata dayalı çalışan imalat sanayisi için sürdürülebilir değil. Bu tabloyu uzun süredir farklı platformlarda dile getiriyoruz. Ancak bu süreci anlatırken, sanki sektörün haklarını savunmuyormuşuz gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Oysa bizler yıllardır bu sektör için emek veren, çözüm arayan insanlarız” dedi.

Yürütülen temasların tamamen sonuçsuz kalmadığını da belirten Gültepe, kamu ile yapılan görüşmeler sonucunda bazı destek kalemlerinde artış sağlandığını ifade etti. Gültepe, “2025 yılı için istihdam desteğinin 2 bin 500 TL’den 3 bin 500 TL’ye çıkarılması, döviz dönüşüm desteğinin yüzde 3’e yükseltilmesi ve asgari ücret desteğinin 1270 TL olarak belirlenmesi önemli kazanımlar. Ancak sektörün ihtiyaçları düşünüldüğünde daha kapsamlı desteklere ihtiyaç var” diye konuştu.

“Hazır giyimden vazgeçilemez”

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yıllarca en çok ihracat yapan sektörler arasında ilk sıralarda yer aldığını hatırlatan Mustafa Paşahan, katma değerli üretim, istihdam ve ihracat gücüyle Türkiye’nin en kritik sektörlerinden biri olduklarını dile getirdi. Son üç yılda rekabetçilik sorunları nedeniyle ihracatta düşüş yaşandığını belirten Paşahan, “Bu süreçte yaklaşık 4,4 milyar dolar ihracat kaybı yaşadık, ithalat 5 milyar dolar sınırına yaklaştı. İstihdamda ise yaklaşık 400 bin kişilik kayıp oluştu. Ancak bu süreci birlikte aşacağız. Bu tablonun sürdürülebilir olmadığını her platformda dile getirdik. Hazır giyimden vazgeçilemez” ifadelerini kullandı.

Ortak akıl anlayışıyla önemli projeler hayata geçirdiklerini belirten Mustafa Paşahan, IFCO Fuarı’nı İstanbul’a kazandırdıklarını ve AB destekli projelerle tasarım ile dijital dönüşüm altyapısını güçlendirdiklerini söyledi. İstanbul Moda Akademisi’ni ve Dijital Dönüşüm Merkezi’ni bu desteklerle kurduklarını kaydeden Paşahan, “Ekoteks’i dünyanın sayılı laboratuvarlarından biri hâline getirdik. Şimdi bu üç kurumumuzu tek bir çatı altında topluyoruz. On dört bin metrekare kapalı alana sahip tasarım ve eğitim merkezimizin inşaatını tamamladık. Birilerinin hayal bile edemeyeceği projeleri, geçmişten aldığımız güçle hayata geçiriyor ve sektörümüzü geleceğe hazırlıyoruz” diye konuştu.

TİM seçimleri için gözler İHKİB seçimlerine çevrildi

İhracatçılar için Nisan ayı kritik önemde. Türkiye genelinde 61 ihracatçı birliği seçimleri yapılacak. Haziran ayında ise Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlık seçimi gerçekleşecek. Bu noktada ihracatçıların gözü TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin de yer aldığı İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) seçimlerinde olacak.

Yaklaşan seçim sürecine değinen Gültepe, ihracatçı birlikleri ve sektör derneklerinde sürdürülebilir yönetim anlayışının önemine vurgu yaptı. Uzun vadeli politikaların ancak istikrarlı yönetimlerle hayata geçirilebileceğini belirten Gültepe, “Sektörümüzün geleceği açısından da bu yaklaşımın devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda Mustafa Paşahan’ı sektörümüz adına başkan adayı olarak destekliyoruz” dedi. Mustafa Paşahan ise “İHKİB seçimleri, TİM başkanlığına açılan kapının kilidi konumundadır. Yaşadığımız sorunlara çözüm geliştirme, beklentilerimize yanıt verme ve Ankara ile ilişkilerde güçlü bir temsil sağlama açısından TİM başkanının hazır giyim sektöründen olması son derece önemlidir. Bu nedenle tüm üyeleri 6 Nisan’da sandığa bekliyorum. Akabinde de TİM’de Mustafa Gültepe Başkanımızı, yeniden başkan olarak seçerek güçlü bir temsil oluşturacağız” diye konuştu.