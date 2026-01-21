“Hazır giyim ve tekstil ihracatı 30,8 milyar doları aştı”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Fuarda konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, hazır giyim ve tekstil sektörünün 2025 yılında 30,8 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığını belirterek, fuarın sektörün yüksek katma değerli üretim, markalaşma ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmada kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

İzmir’in ihracattaki konumuna dikkat çeken Kılıçkaya, “İzmir, 2025 yılında 23,6 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin en fazla ihracat yapan üçüncü ili oldu. IF Wedding Fashion İzmir Fuarı’nı prestijli fuarlar kapsamına aldık ve destek limitini 392 bin liradan 1 milyon 292 bin liraya yükselttik” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, “Fuara 11 şehir ve 8 ülkeden 203 firma katıldı. 60’tan fazla ülkeden profesyonel alıcı da bu fuarda bizimle” dedi